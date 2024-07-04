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Капитан «Динамо» Бальбуэна вернётся в клуб за три дня до старта РПЛ

Капитан «Динамо» Бальбуэна вернётся в клуб за три дня до старта РПЛ
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Возвращение парагвайского защитника и капитана московского «Динамо» Фабиана Бальбуэны ожидается ориентировочно 17 июля, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе столичного клуба.

Таблица Копа Америка - 2024

29 июня сборная Парагвая с Бальбуэной в составе завершила выступления на Кубке Америки по футболу, уступив команде Бразилии со счётом 1:4. Парагвайцы потерпели три поражения на групповой стадии, а капитан «Динамо» отыграл за сборную все три матча целиком, отметившись одним предупреждением. После вылета команды с турнира Бальбуэна получил две с половиной недели отпуска в клубе и вернётся в Москву за три дня до старта нового чемпионата России. В 1-м туре РПЛ 20 июля «Динамо» примет на своём поле «Факел».

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