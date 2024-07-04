Лунёв: респект за Братский кубок — было приятно сыграть с участником ЛЧ «Партизаном»

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался об участии в Братском кубке. Напомним, накануне, 3 июля, бело-голубые уступили в первой игре турнира «Партизану» (2:2, 2:4 пен.).

«Мне кажется, что Братский кубок укрепляет отношения между Россией и Сербией. В условиях изоляции огромный респект организаторам турнира. Потому что «Партизан» будет участвовать в квалификации Лиги чемпионов, поэтому было приятно сыграть с таким соперником», — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В следующей игре Братского кубка московское «Динамо» сыграет с сербским ОФК из Белграда 6 июля. «Партизан» днём позже встретится с московским ЦСКА. «Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. «Партизан» занял второе место в чемпионате Сербии сезона-2023/2024, победителем стала «Црвена Звезда».