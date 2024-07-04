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Экс-игрок «Спартака» Мор назвал самую яркую команду Евро-2024

Экс-игрок «Спартака» Мор назвал самую яркую команду Евро-2024
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что считает сборную Испании самой яркой командой чемпионата Европы — 2024.

«Больше всех меня удивила сборная Испании. Команда является самой яркой на Евро‑2024, так как показывает зрелищный и комбинационный футбол. При это они не боятся предоставлять шанс молодым футболистам, которые оправдывают это доверие», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, в пятницу, 5 июля, состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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