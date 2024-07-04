Экс-игрок «Спартака» Тимофеев объяснил своей переход в «Локомотив»

Экс-футболист «Спартака» и «Ахмата» Артём Тимофеев прокомментировал свой переход в московский «Локомотив».

«Вариант появился, наверное, относительно недавно. Думал вообще недолго. Топ-клуб, борется за высокие места, большие амбиции, хорошие условия, и поэтому думал недолго, всё прошло относительно быстро. Понимал, что команда быстрая, активная, любит играть в футбол, быстрый футбол, ребята все очень такие атлетичные, скажем так, играют хорошо, ещё и навязывают борьбу. Поэтому команда боевая, хорошая. Надеюсь, что смогу чем-то помочь», — сказал Тимофеев в видео на клубном YouTube-канале «Локомотива».

Последним клубом Артёма Тимофеева был грозненский «Ахмат», его контракт с клубом истёк в конце июня. В прошлом сезоне он сыграл 30 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Суммарно он сыграл за грозненцев 118 матчей, забил 15 мячей и оформил девять ассистов. Ранее Артём выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом России.