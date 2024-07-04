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Экс-игрок «Динамо» Рыков занял должность заместителя спортивного директора «Пари НН»

Экс-игрок «Динамо» Рыков занял должность заместителя спортивного директора «Пари НН»
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Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Владимир Рыков занял должность заместителя спортивного директора клуба «Пари НН». Об этом сообщает пресс-служба нижегородцев в телеграм-канале.

Владимир Рыков родился 13 ноября 1987 года в Новосибирске. Прошёл все ступени российского футбола: от Второй лиги до клуба РПЛ – московского «Динамо». В 2010 году играл за нижегородскую «Волгу», которая в том сезоне завоевала путёвку в Премьер-Лигу.

По окончании игровой карьеры Владимир работал ассистентом главного тренера в столичном «Динамо-2». «Пари Нижний Новгород» завершил минувший сезон на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков по результатам 30 матчей. В итоге нижегородцы играли стыковые матчи и сохранили за собой право выступать в РПЛ.

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