Экс-игрок «Динамо» Рыков занял должность заместителя спортивного директора «Пари НН»

Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Владимир Рыков занял должность заместителя спортивного директора клуба «Пари НН». Об этом сообщает пресс-служба нижегородцев в телеграм-канале.

Владимир Рыков родился 13 ноября 1987 года в Новосибирске. Прошёл все ступени российского футбола: от Второй лиги до клуба РПЛ – московского «Динамо». В 2010 году играл за нижегородскую «Волгу», которая в том сезоне завоевала путёвку в Премьер-Лигу.

По окончании игровой карьеры Владимир работал ассистентом главного тренера в столичном «Динамо-2». «Пари Нижний Новгород» завершил минувший сезон на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков по результатам 30 матчей. В итоге нижегородцы играли стыковые матчи и сохранили за собой право выступать в РПЛ.