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Футболист Германии Мусиала высказался о возможном получении награды лучшему игроку Евро

Футболист Германии Мусиала высказался о возможном получении награды лучшему игроку Евро
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Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала высказался о возможном получении награды лучшему игроку чемпионата Европы перед матчем с Испанией в 1/4 финала.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не думаю об этом. Просто хочу продолжать в том же духе. Просто выкладываться по полной, помогать команде забивать голы и хорошо выступать. Главная цель — выиграть Евро. Только после этого мы получим индивидуальные награды. Я полностью сосредоточен на том, чтобы обыграть Испанию, выйти в полуфинал и сделать следующие шаги вперёд как команда», — приводит слова Мусиалы интернет-издание Sky Sport Germany.

21-летний футболист сыграл на Евро-2024 четыре матча и отметился тремя голами.

Напомним, сборные Испании и Германии встретятся в матче 1/4 финала Евро-2024. Встреча состоится в пятницу, 5 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Календарь Евро-2024
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