Захарян раздавал автографы, Черчесов с Сёминым общались в VIP. Фото с Братского кубка

3 июля в Москве состоялся матч Братского кубка, в котором «Динамо» принимало белградский «Партизан». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Гости одержали победу в серии пенальти — 2:2 (4:2 пен.).

Счёт в матче был открыт лишь на 76-й минуте, отличился защитник «Динамо» Иван Лепский. Спустя 10 минут нападающий Вячеслав Грулёв удвоил преимущество москвичей. Однако на 88-й минуте «Партизану» удалось отыграть один мяч благодаря голу Неманьи Николича, а в начале компенсированного времени Александар Шчекич сравнял счёт. Матч перешёл в серию пенальти, в которой сильнее оказался «Партизан».

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Партизан» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В следующей игре Братского кубка московское «Динамо» сыграет с сербским ОФК из Белграда 6 июля.