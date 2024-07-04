Нападающий «Зенита-2» Лапинский стал игроком «Пари НН»

19-летний нападающий второй команды «Зенита» Станислав Лапинский перешёл в «Пари НН», сообщает пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

Футболист подписал контракт с нижегородским клубом на три года.

Лапинский выступал за вторую команду «Зенита» с зимы 2024 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за петербуржцев 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года.

«Пари Нижний Новгород» завершил минувший сезон на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков по результатам 30 матчей. В итоге нижегородцы играли стыковые матчи и им удалось сохранить за собой право выступать в РПЛ.