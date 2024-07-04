Тимофеев рассказал, с кем из «Локомотива» был знаком до перехода в команду

Экс-футболист «Спартака» и «Ахмата» Артём Тимофеев рассказал, с кем из «Локомотива» был знаком до перехода в команду.

«Ну, с Ненаховым мы играли в «Ахмате». С Бариновым знаком. Но в принципе так больше лично никого не знаю, заочно понятно, что половину ребят знаю, но надеюсь, что познакомимся ещё поближе», — сказал Тимофеев в видео на клубном YouTube-канале «Локомотива».

Последним клубом Артёма Тимофеева был грозненский «Ахмат», его контракт с клубом истёк в конце июня. В прошлом сезоне он сыграл 30 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Суммарно он сыграл за грозненцев 118 матчей, забил 15 мячей и оформил девять ассистов. Ранее Артём выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом России.