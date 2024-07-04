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В «Оренбурге» не исключили переход Лукаса Веры в «Химки»

В «Оренбурге» не исключили переход Лукаса Веры в «Химки»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на информацию, что полузащитник оренбургской команды Лукас Вера перейдёт в «Химки».

«Я знаю, что идёт какой-то процесс, но на какой стадии — не могу сказать. Думаю, большая доля вероятности, что Вера перейдёт в «Химки», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Оренбург» принял предложение «Химок» по Лукасу в размере € 1 млн.

27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач).

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