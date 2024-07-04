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Беллингем будет оштрафован за неприличный жест и избежит дисквалификации на Евро — Bild

Беллингем будет оштрафован за неприличный жест и избежит дисквалификации на Евро — Bild
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем избежит дисквалификации за неприличный жест после гола в ворота национальной команды Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии, сообщает интернет-издание Bild.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, игрок будет оштрафован на пятизначную сумму, но сможет помочь Англии в матче со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024.

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА проверит поведение полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче 1/8 финала Евро-2024 со сборной Словакии (2:1). После забитого гола хавбек опустил руку в область паха и помахал ей там. После этого футболиста обвинили в неуважении.

Сборная Англии вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет со Швейцарией. Матч между этими командами состоится в субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.

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