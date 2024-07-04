ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кингсли Коман вернулся в расположение сборной Франции на Евро-2024

Кингсли Коман вернулся в расположение сборной Франции на Евро-2024
Комментарии

Нападающий сборной Франции и «Баварии» Кингсли Коман вернулся в расположение национальной команды, сообщает Footmercato.

Напомним, об отъезде Комана из сборной Франции стало известно в конце июня. Футболист отправился в Швецию, чтобы присутствовать на родах своей жены Сабрины Дювад.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

На Евро-2024 Франция стартовала в группе D вместе с Австрией, Нидерландами и Польшей. После трёх сыгранных туров сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в турнирной таблице группы D. В матче 1/8 финала команда Дидье Дешама обыграла сборную Бельгии. В четвертьфинале французы встретятся с национальной командой Португалии. Игра состоится в пятницу, 5 июля, и пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

Материалы по теме
В сборной Франции рассказали о состоянии Мбаппе перед четвертьфиналом Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android