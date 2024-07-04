Кингсли Коман вернулся в расположение сборной Франции на Евро-2024

Нападающий сборной Франции и «Баварии» Кингсли Коман вернулся в расположение национальной команды, сообщает Footmercato.

Напомним, об отъезде Комана из сборной Франции стало известно в конце июня. Футболист отправился в Швецию, чтобы присутствовать на родах своей жены Сабрины Дювад.

На Евро-2024 Франция стартовала в группе D вместе с Австрией, Нидерландами и Польшей. После трёх сыгранных туров сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в турнирной таблице группы D. В матче 1/8 финала команда Дидье Дешама обыграла сборную Бельгии. В четвертьфинале французы встретятся с национальной командой Португалии. Игра состоится в пятницу, 5 июля, и пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.