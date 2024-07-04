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«Манчестер Сити» готов отпустить вратаря Эдерсона в саудовские клубы — Фабрицио Романо

«Манчестер Сити» готов отпустить вратаря Эдерсона в саудовские клубы — Фабрицио Романо
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«Манчестер Сити» знает об интересе саудовских клубов к 30-летнему вратарю клуба и сборной Бразилии Эдерсону Мораесу и позволит ему уйти, сообщает известный журналист в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «горожане» всё ещё ждут официальных предложений от «Аль-Насра» или других ближневосточных команд. Сообщается, что первым номером в «Манчестер Сити» в случае ухода Эдерсона станет голкипер клуба Штефан Ортега, недавно переподписавший с командой контракт.

Напомним, Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в июле 2017 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает голкипера в € 35 млн. В минувшем сезоне Эдерсон провёл 43 матча, 16 из которых сыграл «на ноль», а в остальных пропустил 34 мяча. Вместе с «Манчестер Сити» Эдерсон стал чемпионом АПЛ сезона-2023/2024.

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