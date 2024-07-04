Защитник «Динамо» Лепский: Смолов — один из тех, кто сделал меня футболистом

Футболист «Динамо» Иван Лепский высказался о бывшем партнёре по команде Фёдоре Смолове, который этим летом вернулся в «Краснодар».

«Фёдор Михайлович (Смолов. — Прим. «Чемпионата») — очень сильный и опытный футболист. Он мне многое дал своими подсказками, добавил уверенности и подбадривал: «Всё нормально, всё получится». Конечно, он мог и напихать, но это абсолютно нормально, потому что он взрослый игрок. Спасибо ему большое, что был в «Динамо». Он один из тех, кто сделал меня футболистом», — сказал Лепский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2023/2024 чемпионата России 34-летний Фёдор Смолов провёл 25 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. «Динамо» финишировало на третьем месте, а «Краснодар» завоевал серебро.