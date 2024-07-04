Сёмин: если Португалия решит проблему Роналду в игре с Францией, пройдёт дальше

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Португалии.

«В сборной Португалии очень квалифицированные игроки. Если они решат проблему Роналду, пройдут дальше. С другой стороны, Роналду в высшей степени профессионал. Наверное, он улучшит свою игру в матче с Францией.

Что касается Франции, то я думаю, что они должны быть в финале Евро. Франция идёт по восходящей. Мне очень понравилась их последняя игра с Бельгией», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч между Португалией и Францией состоится в пятницу, 5 июля, и пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.