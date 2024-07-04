ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: если Португалия решит проблему Роналду в игре с Францией, пройдёт дальше

Сёмин: если Португалия решит проблему Роналду в игре с Францией, пройдёт дальше
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Португалии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В сборной Португалии очень квалифицированные игроки. Если они решат проблему Роналду, пройдут дальше. С другой стороны, Роналду в высшей степени профессионал. Наверное, он улучшит свою игру в матче с Францией.

Что касается Франции, то я думаю, что они должны быть в финале Евро. Франция идёт по восходящей. Мне очень понравилась их последняя игра с Бельгией», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, матч между Португалией и Францией состоится в пятницу, 5 июля, и пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

Материалы по теме
Шансы Германии выиграть Евро-2024 только растут. А вот Франции нет даже в тройке фаворитов
Шансы Германии выиграть Евро-2024 только растут. А вот Франции нет даже в тройке фаворитов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android