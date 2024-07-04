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Сёмин поделился ожиданиями от матча сборных Испании и Германии в четвертьфинале Евро-2024

Сёмин поделился ожиданиями от матча сборных Испании и Германии в четвертьфинале Евро-2024
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Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился мнением о предстоящем матче между сборными Испании и Германии в 1/4 финала чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На сегодняшний момент, как команды провели игры, Испания и Германия — это две сильнейшие сборные. Но таков жребий. Думаю, это будет один из интереснейших матчей на чемпионате Европы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборные Испании и Германии встретятся в матче 1/4 финала Евро-2024. Встреча состоится в пятницу, 5 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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