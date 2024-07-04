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РФС объединил департаменты судейства и инспектирования

РФС объединил департаменты судейства и инспектирования
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Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил об изменениях в своей структуре. Так, с сезона-2024/2024 будут объединены департаменты судейства и инспектирования. Руководителем составного департамента станет Милорад Мажич.

«В прошлом сезоне изменился принцип работы инспекторов РПЛ. Теперь они оценивают работу арбитра не со стадиона, а из VAR-центра, имея доступ к коммуникациям судейской бригады и VAR. Объединение департаментов будет способствовать более эффективной коммуникации и поможет унификации трактовок моментов судьями и инспекторами.

Независимую оценку действиям арбитров продолжит осуществлять Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС, в которую, помимо Милорада Мажича, входят арбитр финального матча чемпионата мира по футболу — 2018 Нестор Питана, судья финала Лиги чемпионов — 2015 Джюнейт Чакыр и заместитель главы судейского комитета Азиатской футбольной конфедерации Равшан Ирматов», — сообщается на официальном сайте РФС.

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