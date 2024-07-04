Талалаев рассказал, за счёт чего Турция пробилась в 1/4 финала Евро-2024

Известный российский тренер Андрей Талалаев объяснил, за счёт чего сборная Турции сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы — 2024.

«Сборной Турции повезло с быстро забитым мячом в матче с австрийцами. Турки образцово провели матч. Мы хвалим грузин за то, что они к своей нестандартности добавили дисциплины. Здесь то же самое. И Монтелла заставил Гюлера бегать. Я не знаю, как это произошло, но Гюлер столько не бегал», — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 1/8 финала Евро-2024 между Турцией и Австрией состоялся 2 июля. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Артур Суареш Диаш. На первой минуте (согласно данным УЕФА, на 57-й секунде) матча турецкий защитник Мерих Демирал вывел свою команду вперёд: игрок удачно сыграл на отскоке после розыгрыша углового удара у ворот австрийцев. На 59-й минуте полузащитник сборной Турции Арда Гюлер навесил на ближнюю штангу, где Мерих Демирал ударом головой из пределов вратарской отправил мяч под перекладину — 2:0. Спустя семь минут австрийцы смогли сократить отставание в счёте: забил нападающий Михаэль Грегорич после скидки защитника Стефана Поша — 1:2. В итоге встреча завершилась победой турецкой команды со счётом 2:1.