Контрольный матч «Рубина» и «Крыльев Советов» закончился результативной ничьей

В контрольном матче встречались «Рубин» и «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Центральный» в Казани. Матч закончился результативной ничьей — 2:2.
Открыл счёт на 29-й минуте сербский нападающий «Рубина» Никола Чумич. На 47-й минуте сравнял счёт полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско. На 59-й минуте «Рубин» вышел вперёд после гола полузащитника Валентина Вады с 11-метровой отметки. Итоговый ничейный счёт в матче установил нападающий Владимир Писарский на 89-й минуте.
«Рубин» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на восьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 42 очка за 30 матчей. «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице, набрал 41 очко. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков.
- 4 июля 2024
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