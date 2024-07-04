ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Контрольный матч «Рубина» и «Крыльев Советов» закончился результативной ничьей

Контрольный матч «Рубина» и «Крыльев Советов» закончился результативной ничьей
Аудио-версия:
Комментарии

В контрольном матче встречались «Рубин» и «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Центральный» в Казани. Матч закончился результативной ничьей — 2:2.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
04 июля 2024, четверг. 11:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Чумич – 29'     1:1 Ороско – 47'     2:1 Вада – 59'     2:2 Писарский – 89'    

Открыл счёт на 29-й минуте сербский нападающий «Рубина» Никола Чумич. На 47-й минуте сравнял счёт полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско. На 59-й минуте «Рубин» вышел вперёд после гола полузащитника Валентина Вады с 11-метровой отметки. Итоговый ничейный счёт в матче установил нападающий Владимир Писарский на 89-й минуте.

«Рубин» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на восьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 42 очка за 30 матчей. «Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице, набрал 41 очко. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android