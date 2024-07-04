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Стало известно, кто обслужит матчи Евро Англия — Швейцария и Нидерланды — Турция

Стало известно, кто обслужит матчи Евро Англия — Швейцария и Нидерланды — Турция
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Стали известны судейские назначения на матчи 1/4 финала чемпионата Европы, который пройдут в субботу, 6 июля. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Англия – Швейцария: главный арбитр – Даниэле Орсато, ассистенты – Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатини (все – Италия), резервный судья – Даниэль Зиберт (Германия), VAR – Массимилиано Иррати (Италия).

Нидерланды – Турция: главный арбитр – Клеман Тюрпен, ассистенты – Николя Дано, Бенжамен Паже (все – Франция), резервный судья – Феликс Цвайер (Германия), VAR – Жером Бризар (Франция).

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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