Эрик тен Хаг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продлил контракт с клубом до 2026 года, сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» принял решение оставить тен Хага на посту главного тренера команды. Эрик тен Хаг возглавил манкунианцев летом 2022 года.

54-летний нидерландский специалист возглавляет команду с 2022 года. По итогам минувшего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место, набрав 60 очков в 38 матчах, и выиграл с командой Кубок Англии, одержав победу в финале над «Манчестер Сити» (2:1). Это позволит клубу принять участие в Лиге Европы в предстоящем сезоне.

В сезоне-2022/2023 Эрик тен Хаг одержал с командой победу в Кубке английской лиги.