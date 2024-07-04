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Игрок «Динамо» Бессмертный: в отпуске полностью восстановился, настроение только побеждать

Игрок «Динамо» Бессмертный: в отпуске полностью восстановился, настроение только побеждать
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Футболист московского «Динамо» Станислав Бессмертный рассказал, как провёл отпуск.

«Что касается отпуска, то я сыграл несколько матчей за «Динамо-2», поэтому отпуск у меня был 10 дней. Я съездил в Сочи и провёл время с родителями. Мне хватило этого времени, чтобы полностью восстановиться физически и психологически.

Конечно, в целях на следующий сезон выиграть Российскую Премьер-Лигу и Кубок России. У нас настроение только побеждать! Для нас нет других мест», — сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, прошлый сезон «Динамо» завершило на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. Бело-голубые до последнего вели борьбу за чемпионство, но в последнем туре уступили «Краснодару».

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