В «Манчестер Юнайтед» объяснили решение продлить контракт с Эриком тен Хагом

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт прокомментировал продление контракта с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом.

«Анализ прошлого сезона показал, что нам есть в чём улучшаться. Но также анализ привёл к чёткому выводу, что Эрик является для „Манчестер Юнайтед“ лучшим партнёром в работе по улучшению результатов.

Этот состав игроков и тренеров уже показал, что способен соревноваться и побеждать на высшем уровне. Теперь нам нужно делать это более последовательно.

Сейчас, когда у нашей команды есть ряд усилений, мы с нетерпением ждём возможности работать рука об руку с Эриком для реализации общих амбиций в нашем клубе», — приводит слова Эшуорта официальный сайт английского клуба.

54-летний нидерландский специалист возглавляет команду с 2022 года. По итогам минувшего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место, набрав 60 очков в 38 матчах, и выиграл с командой Кубок Англии, одержав победу в финале над «Манчестер Сити» (2:1). Это позволит клубу принять участие в Лиге Европы в предстоящем сезоне.