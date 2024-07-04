Директор «МЮ»: тен Хаг подтвердил статус одного из самых успешных тренеров в Европе

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт оценил тренерский уровень действующего наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага, с которым клуб сегодня заключил новый контракт.

«Завоевав два трофея за последние два сезона, Эрик тен Хаг подтвердил свой статус одного из самых стабильно успешных тренеров в европейском футболе», — приводит слова Эшуорта официальный сайт английского клуба.

54-летний нидерландский специалист возглавляет команду с 2022 года. По итогам минувшего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место, набрав 60 очков в 38 матчах, и выиграл с командой Кубок Англии, одержав победу в финале над «Манчестер Сити» (2:1). Это позволит клубу принять участие в Лиге Европы в предстоящем сезоне.