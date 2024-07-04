Эрик тен Хаг высказался о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о продлении контракта с клубом.

«Я очень рад, что достиг соглашения с командой о продолжении совместной работы. Оглядываясь на прошедшие два года, мы можем с гордостью отметить два трофея и множество примеров прогресса по сравнению с тем, где мы были, когда я присоединился к клубу. Однако мы также должны чётко понимать, что впереди ещё много кропотливой работы, чтобы достичь ожидаемого от «Манчестер Юнайтед» уровня, а это означает борьбу за титулы чемпиона Англии и Европы. В ходе моих бесед с руководством клуба мы пришли к полному единству в нашем видении достижения этих целей, и мы все твёрдо намерены пройти этот путь вместе», — приводит слова тен Хага пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, сегодня, 4 июля, «Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Эриком тен Хагом до 2026 года.