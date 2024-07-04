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18-летний французский футболист на электросамокате сбил женщину

18-летний французский футболист на электросамокате сбил женщину
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Футболист французского «Ренна» на электросамокате насмерть сбил 51-летнюю женщину. Об этом сообщает онлайн-издание RMC Sports.

По данным источника, на самокате в момент происшествия находились двое молодых людей. Второй пассажир является несовершеннолетним и тоже занимается в академии «Ренна». Следов алкогольного и наркотического опьянения у фигурантов дела обнаружено не было. Инцидент произошёл 18 июня, женщина скончалась через несколько дней.

Отмечается, что 18-летний футболист, управлявший электросамокатом, сейчас находится под стражей за непредумышленное убийство. Его личность не раскрывается. Минувший сезон «Ренн» завершил на 10-м месте в турнирной таблице французского первенства, набрав 46 очков.

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