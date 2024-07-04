Мостовой: в «Локомотиве» говорят про ставку на молодёжь и берут 30-летнего Тимофеева

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на трансфер Артёма Тимофеева в московский «Локомотив».

«Трансфер Тимофеева в «Локомотив» — неравноценная замена Глушенкову или Миранчуку. Из трёх лучших футболистов «Локомотива» двое ушли. Равноценной замены им мы пока не видим.

В «Локомотиве» говорили, что будут продвигать молодёжь, хотя Глушенков и Миранчук сейчас не в самом старом возрасте. Говорят про ставку на молодёжь и тут же берут 30-летнего Тимофеева — это немного непонятно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последним клубом Артёма Тимофеева был грозненский «Ахмат», его контракт с клубом истёк в конце июня. В прошлом сезоне он сыграл 30 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Суммарно он сыграл за грозненцев 118 матчей, забил 15 мячей и оформил девять ассистов. Ранее Артём выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом России.