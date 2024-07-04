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Андрей Лунёв рассказал, с кем больше всего общается в «Динамо»

Андрей Лунёв рассказал, с кем больше всего общается в «Динамо»
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Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв рассказал, с кем больше всего общается в команде.

«В «Динамо» пока общаюсь только с русскими футболистами. Больше всего общаюсь с теми, с кем виделся в сборной России: Фоминым, Макаровым и Тюкавиным», — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, о переходе Лунёва «Динамо» объявило 18 июня. Ранее Андрей выступал за «Карабах». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора.

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