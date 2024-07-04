ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «ПСЖ» Маркиньос может перейти в саудовский «Аль-Иттихад» — источник

Защитник «ПСЖ» Маркиньос может перейти в саудовский «Аль-Иттихад» — источник
Комментарии

30-летний центральный защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньос может перейти в «Аль-Иттихад», сообщает журналист Саша Тавольери в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, футболист является главной целью саудовского клуба на усиление позиции. Сообщается, что Маркиньос готов к трансферу и может перейти, если «ПСЖ» достигнет соглашения по сумме выплаты с «Аль-Иттихадом» за футболиста.

30-летний защитник выступает за парижский клуб с лета 2013 года. В прошедшем сезоне бразилец сыграл за парижан 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами. По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android