Защитник «ПСЖ» Маркиньос может перейти в саудовский «Аль-Иттихад» — источник

30-летний центральный защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньос может перейти в «Аль-Иттихад», сообщает журналист Саша Тавольери в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, футболист является главной целью саудовского клуба на усиление позиции. Сообщается, что Маркиньос готов к трансферу и может перейти, если «ПСЖ» достигнет соглашения по сумме выплаты с «Аль-Иттихадом» за футболиста.

30-летний защитник выступает за парижский клуб с лета 2013 года. В прошедшем сезоне бразилец сыграл за парижан 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами. По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.