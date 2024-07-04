Игрок Германии Гюндоган: нет ни одной причины, почему мы не должны быть уверенными в себе

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган считает, что немецкая команда не имеет причин для сомнения в самих себе.

«Нет ни одной причины, почему мы не должны быть уверенными в себе. У нас отличная команда, у нас есть чёткие планы и идеи, которые мы эффективно претворяем в жизнь на поле. Кроме того, наши связки внутри команды отлично налажены. На поле все замечательно понимают друг друга», — приводит слова Гюндогана официальный сайт УЕФА.

Напомним, в пятницу, 5 июля, состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.