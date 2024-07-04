ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан сборной Германии Гюндоган — о Мусиале: на техническом уровне он лучший игрок у нас

Капитан сборной Германии Гюндоган — о Мусиале: на техническом уровне он лучший игрок у нас
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган высказался о качествах полузащитника команды Джамала Мусиалы перед матчем с Испанией в 1/4 финала чемпионата Европы.

«На техническом уровне он лучший игрок, который у нас есть на данный момент. Я мог бы прямо сейчас говорить о Джамале и о «Золотом мяче» в будущем, но не хочу давить на него. Он знает, на что способен, как и наши команда и тренер. Мне это тоже очень нравится. Он скромный и очень приятный парень. Я могу сказать о нём только положительные вещи», — приводит слова Гюндогана интернет-издание AS.

Напомним, в пятницу, 5 июля, состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android