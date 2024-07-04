Капитан сборной Германии Гюндоган — о Мусиале: на техническом уровне он лучший игрок у нас

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган высказался о качествах полузащитника команды Джамала Мусиалы перед матчем с Испанией в 1/4 финала чемпионата Европы.

«На техническом уровне он лучший игрок, который у нас есть на данный момент. Я мог бы прямо сейчас говорить о Джамале и о «Золотом мяче» в будущем, но не хочу давить на него. Он знает, на что способен, как и наши команда и тренер. Мне это тоже очень нравится. Он скромный и очень приятный парень. Я могу сказать о нём только положительные вещи», — приводит слова Гюндогана интернет-издание AS.

Напомним, в пятницу, 5 июля, состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).