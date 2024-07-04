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Президент Турции Эрдоган вылетел в Германию на матч Евро после скандала с жестом Демирала

Президент Турции Эрдоган вылетел в Германию на матч Евро после скандала с жестом Демирала
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Германию на матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между турецкой национальной командой и сборной Нидерландов. Об этом сообщает RMC Sport.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Решение о посещении матча Эрдоган принял на фоне скандала с участием защитника сборной Турции Мериха Демирала. Напомним, футболист при праздновании гола в ворота национальной команды Австрии в матче 1/8 финала Евро-2024 использовал жест турецких националистов. Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении Демирала.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Матч между Турцией и Нидерландами состоится в эту субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и начнётся в 22:00 по московскому времени.

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