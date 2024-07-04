Игрок «Партизана» Антич — об уровне клубов РПЛ: в России есть команды уровня Лиги Европы
Поделиться
30-летний защитник «Партизана» Никола Антич высказался об уровне российских команд после матча с московским «Динамо» в Братском кубке. Матч завершился победой сербского клуба в серии пенальти (2:2, 4:2 пен.).
BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
03 июля 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
2 : 4
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Лепский – 76' 2:0 Грулёв – 86' 2:1 Николич – 88' 2:2 Шчекич – 90+1'
«Я смотрел игры РПЛ и Первой лиги в прошлом сезоне. Это качественный чемпионат. В России есть четыре-пять команд, которые играют на приличном уровне. Им надо держать этот уровень и ждать возвращения.
Мы играли в Лиге конференций в прошлом сезоне, мне есть с чем сравнить. Я могу сказать, что в России есть команды уровня Лиги Европы», – приводит слова Антича Metaratings.
В следующей игре Братского кубка московское «Динамо» сыграет с ОФК из Белграда 6 июля. «Партизан» днём позже встретится с московским ЦСКА.
Комментарии
- 4 июля 2024
-
16:05
-
16:02
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:53
-
15:48
-
15:46
-
15:45
-
15:31
-
15:24
-
15:22
-
15:20
-
14:53
-
14:52
-
14:41
-
14:38
-
14:29
-
14:27
-
14:20
-
14:17
-
14:00
-
13:41
-
13:32
-
13:30
-
13:27
-
13:25
-
13:15
-
13:11
-
13:10
-
12:59
-
12:50
-
12:49
-
12:41
-
12:32