Игрок «Партизана» Антич — об уровне клубов РПЛ: в России есть команды уровня Лиги Европы

30-летний защитник «Партизана» Никола Антич высказался об уровне российских команд после матча с московским «Динамо» в Братском кубке. Матч завершился победой сербского клуба в серии пенальти (2:2, 4:2 пен.).

«Я смотрел игры РПЛ и Первой лиги в прошлом сезоне. Это качественный чемпионат. В России есть четыре-пять команд, которые играют на приличном уровне. Им надо держать этот уровень и ждать возвращения.

Мы играли в Лиге конференций в прошлом сезоне, мне есть с чем сравнить. Я могу сказать, что в России есть команды уровня Лиги Европы», – приводит слова Антича Metaratings.

В следующей игре Братского кубка московское «Динамо» сыграет с ОФК из Белграда 6 июля. «Партизан» днём позже встретится с московским ЦСКА.