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Игрок «Партизана» Антич — об уровне клубов РПЛ: в России есть команды уровня Лиги Европы

Игрок «Партизана» Антич — об уровне клубов РПЛ: в России есть команды уровня Лиги Европы
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30-летний защитник «Партизана» Никола Антич высказался об уровне российских команд после матча с московским «Динамо» в Братском кубке. Матч завершился победой сербского клуба в серии пенальти (2:2, 4:2 пен.).

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
03 июля 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
2 : 4
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Лепский – 76'     2:0 Грулёв – 86'     2:1 Николич – 88'     2:2 Шчекич – 90+1'    

«Я смотрел игры РПЛ и Первой лиги в прошлом сезоне. Это качественный чемпионат. В России есть четыре-пять команд, которые играют на приличном уровне. Им надо держать этот уровень и ждать возвращения.

Мы играли в Лиге конференций в прошлом сезоне, мне есть с чем сравнить. Я могу сказать, что в России есть команды уровня Лиги Европы», – приводит слова Антича Metaratings.

В следующей игре Братского кубка московское «Динамо» сыграет с ОФК из Белграда 6 июля. «Партизан» днём позже встретится с московским ЦСКА.

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