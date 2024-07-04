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Бибрас Натхо: уважение ЦСКА, что продлили контракт с Игорем Акинфеевым

Бибрас Натхо: уважение ЦСКА, что продлили контракт с Игорем Акинфеевым
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Бибрас Натхо высказался о продлении контракта армейского клуба с Игорем Акинфеевым. Натхо назвал российского голкипера большой легендой.

«Я не удивлён, что Игорь Акинфеев до сих пор играет, потому что он большая легенда и прекрасный футболист. Я действительно рад и могу сказать слова уважения ЦСКА, потому что в клубе знают, что у них в руках, и продлевают контракт, продолжая работать вместе, потому что Игорь — одна из самых больших легенд ЦСКА в истории клуба.

Сколько Игорь будет ещё играть, зависит от его физического состояния. К тому же вратари в этом смысле немного отличаются от других футболистов», — сказал Натхо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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