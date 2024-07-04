В МИД Германии вызвали посла Турции из-за националистического жеста Демирала на Евро

МИД Германии вызвало посла Турции в Берлине из-за националистического жеста футболиста турецкой команды Мериха Демирала, который он показал во время матча с Австрией в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии, сообщает интернет-издание ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

Напомним, футболист при праздновании гола в ворота национальной команды Австрии в матче 1/8 финала Евро-2024 использовал жест турецких националистов «Серые волки». Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении Демирала и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет присутствовать на матче сборной с Нидерландами в 1/4 финала турнира.

Матч между Турцией и Нидерландами состоится в субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и начнётся в 22:00 по московскому времени.