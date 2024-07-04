Новичок «Локомотива» Тимофеев выступил с заявлением после ухода из «Ахмата»

Новичок московского «Локомотива» Артём Тимофеев выступил с заявлением после ухода из грозненского «Ахмата».

«Хотел бы сказать спасибо всем — руководству клуба, тренерам, персоналу, моим партнёрам, с кем я играл четыре года за «Ахмат». За это время у меня со всеми сложились хорошие отношения. Рад был здесь находиться.

Буду болеть за команду, надеюсь, всё будет хорошо. Желаю всем моим уже бывшим партнёрам удачи и без травм. Увидимся на футбольных полях», — приводит слова Тимофеева пресс-служба «Ахмата».

Напомним, контракт Тимофеева с «Ахматом» истёк в конце июня. В прошлом сезоне он сыграл 30 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Суммарно он сыграл за грозненцев 118 матчей, забил 15 мячей и оформил девять ассистов. Ранее Артём выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом России.