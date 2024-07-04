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Вратарь «Динамо» Лунёв — о позиции «первого номера» в клубе: будет здоровая конкуренция

Вратарь «Динамо» Лунёв — о позиции «первого номера» в клубе: будет здоровая конкуренция
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32-летний вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о конкуренции за позицию «первого номера» команды.

«При переходе не было разговоров о том, что Личка видит меня основным вратарём «Динамо». Будет здоровая конкуренция. Кто сильнее, тот и будет играть. Так везде происходит», — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Лунёва «Динамо» объявило 18 июня. Ранее Андрей выступал за «Карабах». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора.

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