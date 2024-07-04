Бундеслига опубликовала календарь на сезон-2024/2025

Бундеслига на своём официальном сайте представила календарь на предстоящий розыгрыш чемпионата Германии.
Новый сезон в Бундеслиге стартует 23 августа и завершится 18 мая.
1-й тур высшего немецкого первенства сезона-2024/2025:
«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Байер»;
«РБ Лейпциг» – «Бохум»;
«Боруссия» Дортмунд – «Айнтрахт»;
«Хоффенхайм» – «Хольштайн Киль»;
«Фрайбург» – «Штутгарт»;
«Аугсбург» – «Вердер»;
«Вольфсбург» – «Бавария»;
«Майнц» – «Унион»;
«Санкт-Паули» – «Хайденхайм».
Полное расписание чемпионата Германии сезона-2024/2025 можно посмотреть на официальном сайте лиги. Действующим победителем Бундеслиги является леверкузенский «Байер». «Фармацевты» под руководством Хаби Алонсо набрали 90 очков в 30 матчах сезона-2023/2024.