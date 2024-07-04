Осинькин: жара в Казани повлияла на планы «Крыльев», но мы удовлетворены сборами

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал подробности предсезонного сбора самарской команды, который прошёл в Казани с 24 июня по 4 июля. Напомним, в рамках этого сбора «Крылья Советов» провели две товарищеские игры — с «КАМАЗом» (1:2) и «Рубином» (2:2).

«У нас в Самаре проходит реновация поля, и нам нужно было найти себе место для полноценного сбора. И в этом плане Казань нам по условиям полностью подошла – тут мы жили в хорошей гостинице, тренировались на стадионе «Центральный» и провели два контрольных матча с «Рубином» (2:2) и «КАМАЗом» (1:2). Конечно, казанская жара повлияла на наши планы. Но в целом всё прошло хорошо, обошлись без травм. Мы удовлетворены сборами», — приводит слова Осинькина Metaratings.