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Полузащитник сборной Германии Роберт Андрих покрасил волосы в фиолетовый цвет

Игрок Германии Андрих покрасил волосы в фиолетовый цвет перед матчем с Испанией на Евро
Роберт Андрих покрасил волосы в фиолетовый
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29-летний опорный полузащитник Германии Роберт Андрих покрасил волосы в фиолетовый цвет перед матчем с Испанией в 1/4 финала чемпионата Европы.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в пятницу, 5 июля, состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

На этом Евро футболист сыграл во всех четырёх матчах своей сборной. Андрих выступает за «Байер» с 2021 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за клуб 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 17 млн.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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