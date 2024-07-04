Игрок Германии Андрих покрасил волосы в фиолетовый цвет перед матчем с Испанией на Евро

29-летний опорный полузащитник Германии Роберт Андрих покрасил волосы в фиолетовый цвет перед матчем с Испанией в 1/4 финала чемпионата Европы.

Напомним, в пятницу, 5 июля, состоится матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

На этом Евро футболист сыграл во всех четырёх матчах своей сборной. Андрих выступает за «Байер» с 2021 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за клуб 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 17 млн.