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Агент Барбоза: слёзы Роналду — бессилие. Его время в сборной Португалии закончилось

Агент Барбоза: слёзы Роналду — бессилие. Его время в сборной Португалии закончилось
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Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о слезах нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после промаха с пенальти во время матча со Словенией в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

«Я воспринимаю слёзы Роналду как бессилие от того, что он сам понимает, что уже не может. Для него это трагедия. Он самый возрастной игрок сборной — почему он должен играть по 90 минут? Он должен отдыхать больше остальных. Это все понимают. Тренер опасается не ставить его в состав. Болельщики понимают, что так нельзя, но не верят в изменения. Криштиану был одним из лучших в мире, но ему уже 39.

Роналду должен понимать, что происходит. Болельщики начинают свистеть. Его время в сборной уже закончилось, но он это не признаёт. Гнёт свою линию и думает о рекордах, рекордах и рекордах», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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