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Игрок «Оренбурга» Мансилья считает, что Аргентина и Бразилия встретятся в финале Копы

Игрок «Оренбурга» Мансилья считает, что Аргентина и Бразилия встретятся в финале Копы
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья поделился мнением о том, кто сыграет в финале Кубка Америки — 2024.

«Я бы с удовольствием посмотрел эту встречу. Мы уже выигрывали предыдущий турнир Копа Америка. На самом деле, между Бразилией и Аргентиной есть противостояние ещё со времён Пеле и Марадоны. Но пока ещё и аргентинцам надо играть, и бразильцам надо играть с Уругваем. Это величайшие сборные, надеюсь, они покажут зрелищный и интересный для всех футбол», — приводит слова Мансильи Metaratings.

Сборные Аргентины и Бразилии вышли в 1/4 финала Кубка Америки. Бразилия встретится с национальной командой Уругвая, а Аргентина проведёт матч с Эквадором.

Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
07 июля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Уругвай
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хозяева турнира, сборная США, даже не вышла из группы:

Кубок Америки проходит в США с 20 июня по 14 июля в 14 городах и на 14 стадионах страны.

Календарь Кубка Америки - 2024
Турнирная сетка Кубка Америки - 2024
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