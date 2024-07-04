Игрок «Оренбурга» Мансилья считает, что Аргентина и Бразилия встретятся в финале Копы

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья поделился мнением о том, кто сыграет в финале Кубка Америки — 2024.

«Я бы с удовольствием посмотрел эту встречу. Мы уже выигрывали предыдущий турнир Копа Америка. На самом деле, между Бразилией и Аргентиной есть противостояние ещё со времён Пеле и Марадоны. Но пока ещё и аргентинцам надо играть, и бразильцам надо играть с Уругваем. Это величайшие сборные, надеюсь, они покажут зрелищный и интересный для всех футбол», — приводит слова Мансильи Metaratings.

Сборные Аргентины и Бразилии вышли в 1/4 финала Кубка Америки. Бразилия встретится с национальной командой Уругвая, а Аргентина проведёт матч с Эквадором.

Хозяева турнира, сборная США, даже не вышла из группы:

Кубок Америки проходит в США с 20 июня по 14 июля в 14 городах и на 14 стадионах страны.