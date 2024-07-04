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Серия А опубликовала календарь на сезон-2024/2025

Серия А на своём официальном сайте представила календарь на предстоящий розыгрыш чемпионата Италии.

Новый сезон в Серии А стартует 18 августа и завершится 25 мая.

1-й тур высшего итальянского первенства сезона-2024/2025:

«Болонья» – «Удинезе»;

«Кальяри» – «Рома»;

«Эмполи» – «Монца»;

«Дженоа» – «Интер»;

«Верона» – «Наполи»;

«Ювентус» – «Комо»;

«Лацио» – «Венеция»;

«Лечче» – «Аталанта»;

«Милан» – «Торино»;

«Парма» – «Фиорентина».

Полное расписание чемпионата Италии сезона-2024/2025 можно посмотреть на официальном сайте лиги. Действующим победителем Серии А является миланский «Интер». Команда Симоне Индзаги набрала 94 очка по результатам 38 игр в сезоне-2023/2024. Второе место занял «Милан», тройку лидеров замкнул туринский «Ювентус».