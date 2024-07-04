Серия А опубликовала календарь на сезон-2024/2025

Серия А на своём официальном сайте представила календарь на предстоящий розыгрыш чемпионата Италии.
Новый сезон в Серии А стартует 18 августа и завершится 25 мая.
1-й тур высшего итальянского первенства сезона-2024/2025:
«Болонья» – «Удинезе»;
«Кальяри» – «Рома»;
«Эмполи» – «Монца»;
«Дженоа» – «Интер»;
«Верона» – «Наполи»;
«Ювентус» – «Комо»;
«Лацио» – «Венеция»;
«Лечче» – «Аталанта»;
«Милан» – «Торино»;
«Парма» – «Фиорентина».
Полное расписание чемпионата Италии сезона-2024/2025 можно посмотреть на официальном сайте лиги. Действующим победителем Серии А является миланский «Интер». Команда Симоне Индзаги набрала 94 очка по результатам 38 игр в сезоне-2023/2024. Второе место занял «Милан», тройку лидеров замкнул туринский «Ювентус».