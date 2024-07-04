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Экс-футболистка «Челси» Абдуллина присоединилась к «Локомотиву»

Экс-футболистка «Челси» Абдуллина присоединилась к «Локомотиву»
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Российская полузащитница Алсу Абдуллина пополнила состав московского «Локомотива». Стороны подписали контракт сроком на три с половиной года.

«Добро пожаловать домой, Алсу! Мы счастливы вновь видеть тебя в красно-зелёной футболке!» — написала пресс-служба ЖФК «Локомотив».

Стоит отметить, что в период с 2020 по 2021 год Алсу уже выступала за «Локомотив», выиграв с командой чемпионат, Кубок (дважды) и Суперкубок России.

За «Челси» 23-летняя Абдуллина выступала с 2021 года. В его составе она дважды стала чемпионкой Англии (2021/2022, 2022/2023) и обладательницей Кубка Англии (2022/2023). Сезон-2023/2024 Алсу Абдуллина провела в аренде в составе «Парижа». Она сыграла два матча. Результативными действиями защитница не отметилась. Абдуллина вызывается в сборную России.

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