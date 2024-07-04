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Беллингем и Мусиала — в топе игроков Евро по разнице между забитыми и ожидаемыми голами

Беллингем и Мусиала — в топе игроков Евро по разнице между забитыми и ожидаемыми голами
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Футбольный статистический ресурс WhoScored назвал топ-5 лучших игроков чемпионата Европы в Германии по разнице между забитыми и ожидаемыми голами на турнире. Лучшим стал игрок сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Коди Гакпо.

Топ-5 игроков по показателю выглядит следующим образом:

  1. Коди Гакпо (+1,93);
  2. Джамал Мусиала (+1,88);
  3. Иван Шранц (+1,64);
  4. Никлас Фюллькруг (+1,41);
  5. Джуд Беллингем (+1,28).

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир уже достиг стадии 1/4 финала, матчи которого будут сыграны 5-6 июля. Действующим победителем является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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