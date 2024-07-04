Беллингем и Мусиала — в топе игроков Евро по разнице между забитыми и ожидаемыми голами

Футбольный статистический ресурс WhoScored назвал топ-5 лучших игроков чемпионата Европы в Германии по разнице между забитыми и ожидаемыми голами на турнире. Лучшим стал игрок сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Коди Гакпо.

Топ-5 игроков по показателю выглядит следующим образом:

Коди Гакпо (+1,93); Джамал Мусиала (+1,88); Иван Шранц (+1,64); Никлас Фюллькруг (+1,41); Джуд Беллингем (+1,28).

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир уже достиг стадии 1/4 финала, матчи которого будут сыграны 5-6 июля. Действующим победителем является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.