Барбоза: Португалия играла очень плохо со Словенией, команда стоит на месте из-за Роналду

Португальский агент Паулу Барбоза высказался об игре сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со Словенией. Основное и дополнительное время матча завершились вничью со счётом 0:0. Сборная Португалии одержала победу в серии пенальти со счётом 3:0. В 1/4 финала Евро-2024 португальцы сыграют с Францией.

«Португалия играла плохо со Словенией. Не так, как должны были. Мы продолжаем находиться в зависимости от Роналду, это отражается на футболе. Он не в форме, команда стоит на месте. Тренер не в состоянии что-то изменить в этом отношении. Португалии очень сильно повезло со Словенией», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).