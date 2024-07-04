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Семшов: Шунин может быть востребован в любом клубе РПЛ

Семшов: Шунин может быть востребован в любом клубе РПЛ
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Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов считает, что экс-вратарь бело-голубых Антон Шунин может пригодиться любому клубу РПЛ.

«Я считаю, что он может быть востребован в любом клубе РПЛ, плюс это российский голкипер. У него хороший уровень, стабильность. Да, бывают ошибки, но без них никто не играет, он приносил «Динамо» в прошлом сезоне много пользы», — приводит слова Семшова ТАСС.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.

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