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30-летний сербский нападающий Огнен Ожегович стал игроком «Пари НН»

30-летний сербский нападающий Огнен Ожегович стал игроком «Пари НН»
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30-летний нападающий греческой «Кифисии» Огнен Ожегович стал игроком «Пари НН», сообщает пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

Сербский футболист подписал двухлетний контракт с командой. Сообщается, что он будет выступать под номером 90.

Ожегович выступал за «Кифисию» с 2023 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за греческий клуб 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года.

«Пари Нижний Новгород» завершил минувший сезон на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков по результатам 30 матчей. В итоге нижегородцы играли стыковые матчи, и им удалось сохранить за собой право выступать в РПЛ.

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