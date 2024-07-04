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«Краснодар» обратился к Шапи, который перешёл в «Арис»

«Краснодар» обратился к Шапи, который перешёл в «Арис»
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Пресс-служба «Краснодара» пожелала удачи Магомеду-Шапи Сулейманову, который накануне перешёл из стана «быков» в греческий «Арис».

«Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в греческом «Арисе». Оформлен автоматический выкуп Магомеда-Шапи, предусмотренный соглашением между клубами. В сезоне-2023/2024 форвард провёл необходимое количество матчей за «Арис», что и активировало соответствующий пункт.

Мы благодарим Шапи за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «быков».

Магомед-Шапи Сулейманову 24 года, он является воспитанником академии «Краснодара». За первую команду «быков» нападающий начал играть в 2017 году, а с сезона-2023/2024 Сулейманов представляет греческий «Арис». Россиянин провёл минувший сезон в этой команде на правах аренды. Ранее он выступал за «Гиресунспор» и «Хапоэль». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Магомеда‑Шапи Сулейманова в € 2 млн.

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