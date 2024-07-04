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Экс-игрок ЦСКА Натхо — о Головине: он может играть в грандах АПЛ и Ла Лиги

Экс-игрок ЦСКА Натхо — о Головине: он может играть в грандах АПЛ и Ла Лиги
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Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо высказался о качествах экс-одноклубника по ЦСКА, игрока «Монако» и сборной России Александра Головина.

«Головин — большой игрок, у него огромный талант. Он проводит отличные годы в «Монако». Думаю, Александр уже может играть в грандах АПЛ и Ла Лиги. Очень важно делать шаг вперёд, верю, у него получится», — приводит слова Натхо «РБ Спорт».

Напомним, Александр Головин — воспитанник академии московского ЦСКА. К французскому клубу российский полузащитник присоединился летом 2018 года. В прошедшем сезоне Лиги 1 27-летний Александр Головин провёл 25 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач. Также на счету полузащитника две игры в Кубке Франции. «Монако» финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

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